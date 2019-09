Jason Bateman in trattative per dirigere Clue, film con Ryan Reynolds

News





26/09/2019 |

Jason Bateman è entrato ufficialmente in trattative per dirigere e recitare all'interno di Clue, la pellicola che vede protagonista Ryan Reynolds. Clue sarà l'adattamento cinematografico del famoso gioco di società, conosciuto in Italia con il nome Cluedo, e sarà sviluppato dalla Fox, dalla Disney e dalla Hasbro.



La sceneggiatura è stata scritta da Rhett Reese e Paul Wernick. Lo scopo del gioco consiste nel trovare l'assassino in un contesto di sei partecipanti e non è stato specificato come sarà organizzata la trama del film.



Bateman ha recitato recentemente in Game Night - Indovina chi muore stasera? e nelle serie tv Ozark e Arrested Development - Ti presento i miei.