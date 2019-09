Annunciata la data di uscita di News of the World

News





26/09/2019 |

La Universal Pictures ha annunciato che News of the World, drama movie che vedrà protagonista il Premio Oscar Tom Hanks, uscirà nelle sale americane a partire dal 25 dicembre 2020. La storia è ambientata nei giorni successivi alla Guerra Civile e racconta dell'amicizia tra il Capitano Jefferson Kyle Kidd ed una bambina di dieci anni (Zengel) che lui proteggerà con il compito di riportarla dai suoi parenti, essendo rimasta orfana.



La regia è stata affidata a Paul Greengrass che ha anche curato la sceneggiatura precedentemente scritta da Luke Davies. Per il regista si tratta di una nuova collaborazione con Hanks dopo Captain Phillips - Attacco in mare aperto.



Hanks e Gary Goetzman produrranno il film con Gregory Goodman e Gail Mutrux.