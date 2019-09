Non Succede... Ma Se Succede: ecco la clip Svuoti le tasche

News





27/09/2019 |

Grazie alla 01Distribution è in rete una scena di Non Succede... Ma Se Succede, la pellicola con protagonisti il Premio Oscar Charlize Theron e Seth Rogen. La regia è di Jonathan Levine con Liz Hannah e Dan Sterling che hanno scritto la storia.



O’shea Jackson Jr, Andy Serkis, June Diane Raphael, Ravi Patel, Bob Odenkirk, Alexander Skarsgard sono gli altri attori che ritroviamo nel cast.



L'arrivo nelle sale italiane è previsto per il 10 ottobre.



Sinossi di Non Succede... Ma Se Succede:

Charlotte Field è una donna intelligente, sofisticata e realizzata: un autorevole Segretario di Stato con un talento per… come dire, quasi tutto! Fred Flarsky è un bravo giornalista dallo spirito libero con una spiccata propensione a cacciarsi nei guai. Non hanno niente in comune, a parte il fatto che lei è stata la sua babysitter e la sua prima cotta.

Quando Fred inaspettatamente riallaccia i rapporti con Charlotte, la conquista con la sua autoironia e con i ricordi dell’idealismo che caratterizzava Charlotte da ragazza.

Charlotte sta preparando la sua corsa alla presidenza e in modo impulsivo decide di assumere Fred per scrivere i suoi discorsi elettorali, con grande disappunto dei suoi fidati collaboratori. Un pesce fuor d’acqua nel prestigioso team di Charlotte, Fred non è preparato al glamour della vita che lei conduce sotto i riflettori. Comunque, fanno faville, in quanto la loro inequivocabile intesa porta ad una storia d’amore in giro per il mondo e ad una serie di incidenti inattesi quanto pericolosi.