Incident at Fort Bragg: Osgood Perkins scriverà e dirigerà l'horror movie

27/09/2019

Osgood Perkins è stato ingaggiato per scrivere e dirigere il thriller sovrannaturale Incident at Fort Bragg per conto della Lionsgate. Tratto da una storia vera, il progetto racconta di Malachi Martin, sacerdote irlandese, e del suo esorcismo ad un giovane soldato presente all'interno di Fort Bragg, la più grande installazione militare al mondo.

Beau Flynn della FlynnPictureCo si occuperà della produzione con Scott Glassgold della Ground Control Entertainment. Scott Sheldon della FlynnPictureCo sarà invece il produttore esecutivo con Meredith Wieck e Aaron Edmonds che supervisioneranno il progetto per conto della Lionsgate.

Osgood Perkins ha diretto nella sua carriera da regista February: L'Innocenza del Male e Sono la Bella Creatura che Vive in Questa Casa.