Uncharted: Travis Knight dirigerà il film

29/09/2019 |

Potrebbe aver finalmente trovato la svolta definitiva Uncharted, la pellicola della Sony Pictures alle prese da diverso tempo con cambi alla regia. La compagnia ha infatti annunciato che dietro la macchina da presa, al posto dell'uscente Dan Trachtenberg, ci sarà Travis Knight, regista che recentemente ha lavorato a Bumblebee, lo spin-off di Transformers.

La sceneggiatura del film è affidata a Art Marcum & Matt Holloway e Rafe Judkins con la produzione che, salvo sorprese, dovrebbe partire nei primi mesi del prossimo anno.

La storia di Uncharted, famoso videogioco della consolle Play Station, racconta di Nathan Drake, un cacciatore di tesori che si ritroverà in giro per il mondo e si imbatterà in vari misteri da svelare. Nei panni del protagonista troveremo Tom Holland.