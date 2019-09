Malignant: Ingrid Bisu reciterà nel nuovo film di James Wan

News





29/09/2019 |

E' stato annunciato che all'interno del nuovo film di James Wan reciterà anche Ingrid Bisu. L'attrice si unisce quindi al cast di Malignant, questo è il titolo della pellicola sviluppata dalla New Line Cinema, accanto ad un cast che vede al suo interno Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jake Abel e Jacqueline McKenzie.

Per la Bisu si tratta di una nuova collaborazione con Wan visto che ha avuto modo di recitare anche all'interno di The Nun, spin-off della serie The Conjuring, prodotto sempre dallo stesso regista.

Wan, oltre ad essere il regista di Malignant, è anche il suo produttore con Michael Clear. Le riprese sono attualmente in corso a Los Angeles.