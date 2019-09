Jon Watts in trattative per dirigere il terzo film del franchise Spider-Man

News





29/09/2019 |

L'accordo tra la Sony Pictures e la Marvel/Disney ha cambiato le carte in tavola per quanto riguarda il futuro della saga dell'Uomo Ragno. Il franchise di Spider-Man Homecoming proseguirà e lo farà all'interno del Marvel Cinematic Universe, permettendo dunque alla compagnia di sviluppare in futuro anche dei crossover.

E con l'accordo raggiunto ora l'obiettivo è quello di dare continuità alla saga e per farlo è stato deciso di puntare ancora una volta su Jon Watts come regista del terzo episodio. Il regista è entrato in fatti in trattative ma in tanti sono pronti a scommettere che ci sarà proprio lui dietro la macchina da presa al momento dell'inizio delle riprese.

Watts ha diretto Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home che hanno letteralmente sbancato i botteghini di tutto il mondo.