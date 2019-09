Box Office Italia: C'Era una Volta... a Hollywood sempre al comando

News





30/09/2019 |

Dopo due settimane è ancora una volta C'Era una Volta... a Hollywood di Quentin Tarantino a comandare la classifica box office italiana. Il film ha incassato 2.154.427 euro, superando i 9 milioni complessivi. Alle sue spalle troviamo la bellezza di quattro new entry. Il podio è infatti completato da Ad Astra di James Gray (film con Brad Pitt protagonista il cui incasso è stato pari a 816.156 euro) e da Rambo - Last Blood di Adrian Grunberg che ha portato via 727.757 euro. Altri due debutti in quinta e in sesta posizione dove troviamo Yesterday di Danny Boyle (472.787 euro) e Dora e la città perduta di James Bobin che ha incassato 417.097 euro. E' scivolato invece al sesto posto Il Re Leone di Jon Favreau (352.095 euro).