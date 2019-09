Maleficent: Signora del Male: online un nuovo poster internazionale

News





30/09/2019 |

E' in rete un nuovo poster internazionale di Maleficent: Signora del Male che ci mostra tutti i personaggi principali che ritroveremo in questo nuovo capitolo. Protagonista della pellicola è Angelina Jolie che, cinque anni dopo l'uscita del primo film, è tornata a vestire i panni di Malefica. Nel cast ritroviamo Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple e Lesley Manville mentre le new entry sono Michelle Pfeiffer, Ed Skrein, Harris Dickinson e Chiwetel Ejiofor.



La regia è di Joachim Rønning che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Linda Woolverton, Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster.



L'uscita nelle sale è prevista per il 17 ottobre.



Sinossi di Maleficent: Signora del Male:

Maleficent è tornata. Preparatevi ad un'avventura completamente nuova insieme a Malefica e Aurora, costrette ad affrontare le nuove minacce che incombono sulle magiche terre della Brughiera