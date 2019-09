L'Immortale uscirà nelle sale il 5 dicembre

News





30/09/2019 |

Novità in vista per quanto riguarda l'arrivo nelle sale de L'Immortale, la pellicola interamente dedicata a Ciro Di Marzio, uno dei personaggi principali della famosa serie tv Gomorra, serie originale Sky prodotta da Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film. E' stato infatti annunciato che il film uscirà nei cinema a partire dal prossimo 5 dicembre.



L'opera è diretta ed interpretata da Marco D'Amore ed ha una sceneggiatura scritta dallo stesso regista e da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Francesco Ghiaccio. All'interno del film recitano anche Giuseppe Aiello, Salvatore D’Onofrio, Giovanni Vastarella, Marianna Robustelli, Martina Attanasio, Gennaro Di Colandrea, Nello Mascia e Aleksei Guskov.



L'Immortale è prodotto da Cattleya e Vision Distribution.



Sinossi de L'Immortale:

Il film prende il via dal Golfo di Napoli: Ciro sta affondando tra le acque scure e, mentre il corpo sprofonda, alla mente affiorano i ricordi di una Napoli degli anni ’80 e di una feroce educazione criminale.