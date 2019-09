David Strathairn reciterà all'interno di Nightmare Alley

News





30/09/2019 |

New entry nella pellicola Nightmare Alley di Guillermo del Toro. Al suo interno, infatti, reciterà anche David Strathairn, attore che abbiamo visto nella serie The Expanse e in Godzilla II - King of the Monsters. Strathairn affiancherà un cast che comprende Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Michael Shannon, Richard Jenkins, Ron Perlman, Willem Dafoe e Mark Povinelli ed interpreterà il marito del personaggio affidato alla Collette.



La pellicola racconterà la storia di un uomo ambizioso che si unirà ad una psichiatra nel tentativo di truffare il prossimo. Il rapporto che si creerà tra i due li spingerà a cercare di manipolarsi a vicenda.



Del Toro ha scritto la sceneggiatura con Kim Morgan. Il film è basato sul romanzo di William Lindsay Gresham e già nel 1947 ne venne realizzata una pellicola.