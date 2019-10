Birds of Prey: Margot Robbie è di nuovo Harley Quinn: online il trailer italiano

News





02/10/2019 |

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato online il primo trailer italiano di Birds of Prey, film che vedrà Margot Robbie tornare ad interpretare Harley Quinn, il personaggio visto in Suicide Squad. Nella pellicola recitano anche Mary Elizabeth Winstead nel ruolo di Huntress, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary, Rosie Perez in quelli di Renee Montoya, Chris Messina è Victor Zsasz ed Ewan McGregor nei panni di Roman Sionis. Inoltre farà il suo esordio sul grande schermo Ella Jay Basco, nel ruolo di Cassandra “Cass” Cain

Birds of Prey è diretto da Cathy Yan da una sceneggiatura di Christina Hodson.

Produttori del cinecomic sono la Robbie, Bryan Unkeless e Sue Kroll. I produttori esecutivi del film sono Walter Hamada, Galen Vaisman, Geoff Johns, David Ayer e Hans Ritter.

L'arrivo al cinema è previsto per febbraio.