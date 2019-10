The Trial of the Chicago 7: Yahya Abdul-Mateen II nel cast

News





02/10/2019 |

Yahya Abdul-Mateen II, attore che abbiamo visto in Aquaman, è entrato in trattative per recitare all'interno di The Trial of the Chicago 7, film di Aaron Sorkin.



Il film si basa sul famigerato processo del 1969 di sette uomini accusati dal governo federale di cospirazione e incitamento alla rivolta, un risultato delle proteste della controcultura a Chicago alla convenzione nazionale democratica 1968.

Abdul-Mateen reciterà nella parte di Bobby Seale, co-fondatore dei Black Panther. Nel cast troviamo anche Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Frank Langella, Mark Rylance e Joseph Gordon-Levitt.

Sorkin ha anche scritto la sceneggiatura.