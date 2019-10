André Øvredal in trattative per dirigere The Last Voyage Of The Demeter

News





André Øvredal è entrato ufficialmente in trattative per dirigere The Last Voyage Of The Demeter per conto della Amblin Partners. La pellicola, come richiama fortemente il titolo, è basata sul romanzo Dracula di Bram Stoker e racconta del viaggio della nave, il Demetrio appunto, verso l'Inghilterra con a bordo il leggendario vampiro.

The Last Voyage of The Demeter ha una sceneggiatura scritta da Bragi Schut. Mike Medavoy, Brad Fischer e Arnold Messer sono invece i produttori.

Øvredal è il regista di Scary Stories to Tell in the Dark, film che uscirà il 24 ottobre in Italia.