Doctor Sleep: la featurette Danny's Journey

03/10/2019 |

La Warner Bros. Pictures ha distribuito in rete un'intensa featurette in lingua originale di Doctor Sleep, il sequel di Shining. Come il suo predecessore, anche questo film è tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King ed è il seguito della storia di Danny Torrance, a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all'Overlook Hotel.



Doctor Sleep è diretto da Mike Flanagan e vede protagonisti Ewan McGregor nella parte di Danny Torrance, Rebecca Ferguson e Kyliegh Curran. Nel cast principale troviamo anche Carl Lumbly, Zahn McClarnon, Emily Alyn Lind, Bruce Greenwood, Jocelin Donahue, Alex Essoe e Cliff Curtis.



Trevor Macy e Jon Berg sono i produttori del film, mentre Roy Lee, Scott Lumpkin, Akiva Goldsman e Kevin McCormick ne sono i produttori esecutivi.

La pellicola uscirà ad ottobre 2019.



Sinossi di Doctor Sleep: