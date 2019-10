Shining: il trailer italiano della versione estesa del film di Stanley Kubrick

News





03/10/2019 |

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato il trailer italiano di Shining, il capolavoro di Stanley Kubrick riproposto nella versione estesa. La pellicola sarà al cinema, per un evento speciale che anticipa l'arrivo del suo sequel, Doctor Sleep, il 21 e il 22 ottobre.

La versione estesa dura 144 minuti e sarà proposta in 4K Ultra HD, Blu-ray e su tutte le piattaforme digitali, Infinity e Sky Primafila. La nuova edizione include 24 minuti di scene inedite, e, per la gioia di tutti i fan del film, sarà sempre Giancarlo Giannini a prestare la propria voce, per il doppiaggio italiano, al personaggio di Jack Torrance.

Shining, basato sul libro di Stephen King, vede il Premio Oscar® Jack Nicholson vestire i panni dell’iconico personaggio Jack Torrance. Nel cast anche Shelley Duvall, che interpreta Wendy Torrance, Scatman Crothers nel ruolo di Dick Halloran e Danny Lloyd in quello di Danny Torrance.