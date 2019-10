The Informer - Tre Secondi per Sopravvivere: in rete il trailer italiano

News





04/10/2019 |

Arriverà nelle sale il prossimo 17 ottobre The Informer - Tre Secondi per Sopravvivere, il film del regista romano Andrea Di Stefano, tornato dietro la macchina da presa dopo aver diretto nel 2014 Escobar.

All'interno di questo action-thriller movie recitano Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Ana de Armas, Clive Owen e Common.

Grazie alla Adler Entertainment vi presentiamo il primo trailer italiano.

Sinossi di The Informer - Tre Secondi per Sopravvivere:

Pete Koslow (Joel Kinnaman) è un ex soldato specializzato in operazioni speciali che lavora come informatore per l’FBI per smantellare il traffico di droga della mafia polacca a New York. Quando l’operazione dell’FBI si mette male, con la morte di un poliziotto del NYPD sotto copertura, Pete è obbligato a tornare a Bale Hill, la prigione in cui era stato detenuto in passato per omicidio, per scardinare il cartello dall’interno.