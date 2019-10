Box Office Italia: Joker vola al botteghino

News





07/10/2019 |

E' arrivato lo scorso week-end, nelle nostre sale, Joker, il tanto atteso film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix protagonista. La pellicola che racconta la storia della nemesi di Batman ha conquistato subito la prima posizione volando al primo posto con un incasso pari a 6.263.907 euro. Alle sue spalle, dopo tre settimane, è scivolato C'Era una Volta... a Hollywood di Quentin Tarantino che ha portato via 911.249 euro mentre il gradino più basso del podio è stato occupato dalla new entry Il Piccolo Yeti di Jill Culton e Todd Wilderman (778.387 euro). Ad Astra di James Gray, pellicola che vede protagonista Brad Pitt, ha trovato spazio in quarta posizione con Tuttapposto, la commedia di Gianni Costantino, che ha esordito al quinto posto portando via 376.298 euro. Sesto posto, infine, per Rambo - Last Blood di Adrian Grunberg che ha incassato 317.292 euro.