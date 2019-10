Box Office USA: esordio positivo per Joker

News





E' arrivato anche nelle sale americane Joker di Todd Phillips. Il film che vede al centro della scena Joaquin Phoenix si è presentato con un incasso di 93.000.000 dollari e con il primo posto della classifica box office. Al secondo posto è rimasto stabile Il Piccolo Yeti di Jill Culton e Todd Wilderman (12.000.000 dollari) mentre dalla prima alla terza posizione è scivolato Downton Abbey, film di Michael Engler, film che ha incassato 8.000.000 dollari. Ha perso una posizione, classificandosi in quarta, Le Ragazze di Wall Street - Business I$ Business di Lorene Scafaria il cui incasso è stato pari a 6.300.000 dollari e lo stesso percorso ha effettuato It - Capitolo 2 di Andy Muschietti, ora al quinto posto dopo aver portato via 5.355.000 dollari. La classifica box office americana è stata chiusa in sesta posizione da Ad Astra di James Gray (4.557.000 dollari).