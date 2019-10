A Spasso col Panda: la scena Una bellissima giornata

News





07/10/2019 |

A tre giorni dall'uscita di A Spasso col Panda, la pellicola animata diretta da Natalya Lopato, la M2Pictures ha rilasciato una nuova clio. Il film per bambini e famiglie racconta di un orso e una lepre che vivranno numerose avventure nel tentativo di riportare dai suoi genitori un cucciolo di panda.



Vi lasciamo alla scena dal titolo Una bellissima giornata.



Sinossi di A Spasso col Panda:

L’orso Mic-Mic e la lepre Oscar, non sono di certo migliori amici, soprattutto perché quest’ultimo è un vero e proprio combinaguai. Quando una cicogna molto sbadata lascia per sbaglio un cucciolo di panda alla sua porta, Mic-Mic decide di partire per riportare il cucciolo dai suoi genitori e, seppur controvoglia, accetta di portare con sé Oscar. Durante il viaggio, Oscar e Mic-Mic fanno la conoscenza di altri tre simpatici animali che si uniranno a loro, per completare la missione e portare sano e salvo il cucciolo di panda a casa.