Jason Statham e Guy Ritchie lavoreranno al remake di Le Convoyeur

08/10/2019

Jason Statham e Guy Ritchie lavoreranno fianco a fianco per realizzare il remake del thriller a tinte francesi Le Convoyeur. Statham sarà il protagonista mentre Ritchie dirigerà per conto della Miramax. Per il duo si tratta della terza collaborazione dopo Lock & Stock - Pazzi scatenati e The Snatch, usciti nel 1998 e nel 2000.

La Miramax produrrà il progetto ed ha acquisito i diritti della pellicola uscita nel 2004.

Statham reciterà nella parte di un misterioso uomo che lavora per una società che, tramite dei blindati, trasporta milioni di dollari per le vie di Los Angeles. Altri dettagli non sono stati rilasciati.

Bill Block, CEO della Miramax, e Ivan Atkinson saranno i produttori.