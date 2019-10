The Power of the Dog: Kirsten Dunst sostituirà Elisabeth Moss nel film

News





09/10/2019 |

Novità in vista per quanto riguarda The Power of the Dog, pellicola della regista Jane Campions. All'interno del cast, infatti, non troveremo più Elisabeth Moss ma Kirsten Dunst, con la Moss è stata costretta ad abbandonare il progetto a causa di altri impegni causati dalla serie Hulu The Handmaid’s Tale.



La pellicola sarà l'adattamento del romanzo di Thomas Savage, scritto nel 1967. La storia racconta di due ricchi fratelli del Montana il cui rapporto inizia ad inclinarsi quando uno dei due deciderà di sposare in maniera segreta una vedova locale.



La Dunst lavorerà accanto ai due protagonisti Benedict Cumberbatch e Paul Dano.



Kirsten Dunst ha recitato recentemente nella serie tv On Becoming a God in Central Florida.