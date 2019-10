The Turning: ecco il trailer internazionale

News





09/10/2019 |

La Universal Pictures ha rilasciato online il trailer internazionale di The Turning, la nuova opera di Floria Sigismondi. Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklynn Prince e Mark Huberman sono i protagonisti di questa pellicola che racconta la storia di una giovane governante divenuta la responsabile dei suoi due nipotini dopo la morte dei loro genitori. Altri dettagli sulla trama dell'adattamento cinematografico in chiave moderna di Giro di Vite, il libro di Henry James, non sono stati rilasciati.

Chad Hayes e Carey Hayes hanno scritto la sceneggiatura.

Scott Bernstein e Roy Lee sono i produttori.

L'uscita negli USA è fissata per il 24 gennaio.