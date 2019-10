The Good House: new entry nel cast. Presente anche Morena Baccarin

News





10/10/2019 |

Inizia ad allargarsi il cast di The Good House, pellicola che vedrà recitare come protagonisti Sigourney Waver e Kevin Kline. All'interno di questo film troveremo anche Morena Baccarin, Rob Delaney, Beverly D’Angelo, David Rasche, Rebecca Henderson e Molly Brown.



La pellicola, basata sul bestseller di Ann Leary, inizierà la produzione in Canada questa settimana. Maya Forbes e Wally Wolodarsky si occuperanno di dirigere il film ed hanno scritto la sceneggiatura. Sotto i riflettori ci sarà un'agente immobiliare di una piccola città vicino Boston, considerata una buona vicina, una buona mamma ed una buona nonna. La donna però ha anche dei problemi con l'alcool legati anche ad una vita pronta ad andare a rotoli dopo aver incontrato una sua vecchia fiamma.



Jane Rosenthal, Berry Welsh ed Aaron Ryder della FilmNation Entertainment sono i produttori.