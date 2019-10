Shining - Extended edition: il 21 e il 22 ottobre al cinema!

News





10/10/2019 |

Una grande notizia per gli amanti di Shining, il capolavoro di Stanley Kubrick. La pellicola, nella sua versione estesa, arriverà nelle sale italiane per due giorni: il 21 e il 22 ottobre. Il film anticiperà di qualche giorno il debutto nelle sale di Doctor Sleep, previsto per il 31 ottobre.

Shining, diretto da Kubrick, nel 1980 è l'adattamento del famoso romanzo di Stephen King ed uscirà nella sua versione estesa anche in Blu-Ray™, 4K UHD, e in digitale per la prima volta nella storia.

Kubrick ha prodotto l'opera e ha scritto la sceneggiatura con Diane Johnson. Il Premio Oscar® Jack Nicholson è il protagonista nella parte di Jack Torrance con Shelley Duvall che interpreta Wendy Torrance, Scatman Crothers nel ruolo di Dick Halloran e Danny Lloyd in quello di Danny Torrance.

Sinossi di Shining:

Lo scrittore Jack Torrance (Jack Nicholson) accetta di lavorare come custode, per il periodo invernale, nell’elegante e isolato Overlook Hotel, nelle Rocky Mountains, insieme alla moglie (Duvall) e al figlio (Danny Lloyd). Ma quando la prima bufera di neve si abbatte sull’hotel bloccando ogni via di fuga, spettri sembrano riemergere dal passato. Torrance non era mai stato in quel luogo, o forse si?