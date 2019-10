The Last Letter From Your Lover: Felicity Jones e Shailene Woodley sono le protagoniste

News





11/10/2019 |

Felicity Jones e Shailene Woodley saranno le protagoniste di The Last Letter From Your Lover, adattamento cinematografico del romanzo di Jojo Moyes conosciuto in Italia col titolo L'Ultima Lettera d'Amore. All'interno del cast troviamo anche Callum Turner, Nabhaan Rizwan, Joe Alwyn e Ncuti Gatwa.

Blueprint Pictures, The Film Farm e Studiocanal sono le compagnie che si occuperanno della protìduzione del film le cui riprese partiranno lunedì prossimo a Mallorca.

Augustine Frizzell dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Nick Payne e Esta Spalding.

La storia racconta di una donna di nome Ellie, una giornalista disturbata da una vita sentimentale che la vede perdutamente innamorata di un uomo sposato con il quale ha una relazione. Dopo aver trovato una vecchia lettera di un uomo, scritta negli anni sessanta, con la quale chiede ad una donna di lasciare il marito per andare via con lui, Ellie proverà ad indagare nel tentativo di scoprire chi sono i due protagonisti del testo.