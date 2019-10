Elisabeth Moss in trattative per recitare in Next Goal Wins

News





11/10/2019 |

Dopo Michael Fassbender un'altra star potrebbe entrare a far parte presto del cast di Next Goal Wins. Stiamo parlando di Elisabeth Moss, attrice che abbiamo visto nella serie The Handmaid's Tale e nel film Le Regine del Crimine.



Il prossimo progetto cinematografico di Taika Waititi, sviluppato dalla Fox Searchlight e basato sul documentario inglese di Mike Brett e Steve Jamison, uscito nel 2014, segue la storia della Nazionale della American Samoa che prova, con il suo allenatore Thomas Rongen ad entrare nella storia qualificandosi alla Coppa del Mondo.



Waititi ha scritto la sceneggiatura con Iain Morris ed Andy Serkis e produrrà il film con Garrett Basch e Jonathan Cavendish.



La Moss ha completato recentemente le riprese del remake de L'Uomo Invisibile.