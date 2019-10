The Prom: Kerry Washington reciterà nel film

News





11/10/2019 |

Kerry Washington, attrice che abbiamo visto nella serie tv Scandal e in Django Unchained, è entrata a far parte di The Prom, film che Ryan Murphy dirigerà per conto di Netflix. La Washington si unisce ad un cast prestigioso che vede in primo piano Meryl Streep e Nicole Kidman e ancora Awkwafina, James Corden, Ariana Grande, Keegan-Michael Key ed Andrew Rannells.



Il film segue la storia di un gruppo di attori di Broadway che proverà in tutti i modi ad aiutare due ragazze innamorate a partecipare al ballo di fine anno dopo la decisione della scuola di vietare la loro partecipazione.



The Prom sarà l'adattamento del famoso musical di Broadway. Bob Martin e Chad Beguelin hanno scritto la sceneggiatura con Murphy, Alexis Woodall, Bill Damaschke e Dori Berinstein che si occuperanno della produzione.



Le riprese dovrebbero partire a dicembre.