Deep - Un'Avventura in Fondo al Mare: online il trailer italiano

News





12/10/2019 |

La M2Pictures rilascerà nelle sale italiane, a partire dal 7 novembre, Deep - Un'Avventura in Fondo al Mare, pellicola animata diretta da Julio Soto Gurpide. Il regista ha anche curato la sceneggiatura con Jose Tatay.

Vi lasciamo al trailer!

Sinossi di Deep - Un'Avventura in Fondo al Mare:

Deep – Un’avventura in fondo al mare è un film d’animazione ricco di personaggi un po’ bizzarri ma molto simpatici, che si imbarcheranno in un’epica avventura per salvare la loro casa. Dal 7 novembre al cinema.