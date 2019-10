Box Office Italia: sempre in vetta Joker

News





14/10/2019 |

Dopo due settimane è ancora Joker di Todd Phillips a mantenere il primo posto della classifica box office italiana. La pellicola con protagonista Joaquin Phoenix ha incassato 6.047.348 euro, superando i 15 milioni complessivi. Ha debuttato alle sue spalle invece Gemini Man di Ang Lee, pellicola con Will Smith, che ha incassato 959.439 euro mentre ha mantenuto la terza posizione Il Piccolo Yeti di Jill Culton e Todd Wilderman (490.041 euro). E' sceso dalla seconda alla quarta posizione C'Era una Volta... a Hollywood di Quentin Tarantino, che ha portato via 444.904 euro, con Brave Ragazze di Michela Andreozzi che ha esordito al quinto posto incassando 319.766 euro. Chiude la classifica al sesto posto Non Succede Ma Se Succede..., film di Jonathan Levine che ha esordito con un incasso di 306.361 euro.