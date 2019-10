Box Office USA: Joker continua a dominare al botteghino

News





14/10/2019 |

Negli Stati Uniti è Joker il film che occupa la prima posizione della classifica box office. A distanza di due settimane dalla sua uscita, dunque, la pellicola di Todd Phillips si conferma grazie all'incasso di 55.000.000 dollari. Il podio della classifica americana è completato da due new entry: La Famiglia Addams di Conrad Vernon e Greg Tiernan (30.298.000 dollari) e Gemini Man di Ang Lee (20.500.000 dollari). E' scivolato dalla seconda alla quarta posizione invece Il Piccolo Yeti di Jill Culton e Todd Wilderman, che ha incassato 6.170.000 dollari, mentre in quinta e in sesta posizione ecco spuntare Downton Abbey, film di Michael Engler (4.900.000 dollari) e Le Ragazze di Wall Street - Business I$ Business di Lorene Scafaria (3.850.000 dollari).