The Informer - Tre Secondi per Sopravvivere. la clip Mi avete piantato in asso

News





15/10/2019 |

A due giorni di distanza dall'uscita nelle sale italiane di The Informer - Tre Secondi per Sopravvivere, la Adler Entertainment ha rilasciato una scena del film dal titolo Mi avete piantato in asso. La pellicola del regista romano Andrea Di Stefano, tornato dietro la macchina da presa dopo aver diretto nel 2014 Escobar, vede recitare al suo interno Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Ana de Armas, Clive Owen e Common.



Vi lasciamo alla clip!



Sinossi di The Informer - Tre Secondi per Sopravvivere:

Pete Koslow (Joel Kinnaman) è un ex soldato specializzato in operazioni speciali che lavora come informatore per l’FBI per smantellare il traffico di droga della mafia polacca a New York. Quando l’operazione dell’FBI si mette male, con la morte di un poliziotto del NYPD sotto copertura, Pete è obbligato a tornare a Bale Hill, la prigione in cui era stato detenuto in passato per omicidio, per scardinare il cartello dall’interno.