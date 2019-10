Snake Eyes: Samara Weaving reciterà nello spin-off di G.I. Joe

News





16/10/2019 |

Continua ad ampliarsi il cast di Snake Eyes, la pellicola appartenente all'universo di G.I. Joe. All'interno del film, infatti, troveremo anche Samara Weaving, l'attrice che ha recitato in Finché Morte Non Ci Separi in uscita il 24 ottobre in Italia.



La pellicola, primo spin-off di G.I. Joe, sarà diretta da Robert Schwentke. I produttori sono Lorenzo di Bonaventura e Brian Goldner.

Snake Eyes è uno dei personaggi più misteriosi e affascinanti, oltre ad essere uno dei più importanti, del panorama G.I. Joe. Ha anche una relazione speciale con Scarlett, componente del G.I. Joe Team, che sarà interpretata proprio dalla Weaving. Nella saga animata, nota curiosa, non ha mai parlato e non ha mai mostrato il suo volto.



Nei film di G.I. Joe usciti nel 2009 e nel 2013, il personaggio è stato interpretato da Ray Park.



La trama del film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Evan Spiliotopoulos, racconta del tentativo di Snake Eyes di vendicarsi della morte del padre.