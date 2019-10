The Batman: Zoe Kravitz sarà Catwoman

News





16/10/2019 |

Grande novità in vista per il prossimo film su Batman in lavorazione presso la Warner Bros. Pictures. Nella pellicola, infatti, ritroveremo la leggendaria Catwoman che sarà interpretata da Zoe Kravitz, attrice che ha recitato anche in Animali fantastici: I crimini di Grindelwald.

The Batman, questo il titolo del film, sarà diretto da Matt Reeves e vedrà Robert Patterson, la star di Twilight, indossare lo storico costume dell'Uomo Pipistrello. La Kravitz è dunque la seconda star ad essere entrata nel cast. Da tempo si parla anche del possibile coinvolgimento di Jonah Hill e Jeffrey Wright ma i loro nomi non sono stati ancora confermati.

Le riprese del film dovrebbero partire entro la fine del 2019 o nei primi mesi del 2020, anche se una data non è stata ancora ufficializzata.

The Batman uscirà nelle sale a giugno 2021.