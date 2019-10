Neil Patrick Harris avrà un ruolo in Matrix 4

News





16/10/2019 |

Ci sarà anche Neil Patrick Harris all'interno del tanto atteso Matrix 4. La star della fortunata serie tv comedy How I Met Your Mother affiancherà cosi Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, storici protagonisti del film e chiamati a calarsi ancora una volta in Neo e Trinity, in un ruolo che non è stato però specificato dalla produzione. All'interno del cast di Matrix 4 troveremo anche Yahya Abdul-Mateen II.

Lana Wachowski, che si è occupata di scrivere la sceneggiatura, dirigerà il film che sarà prodotto dalla Warner Bros. Pictures e dalla Village Roadshow Pictures.

La Wachowski nella stesura della sceneggiatura è stata affiancata da Aleksandar Hemon e David Mitchell.

La produzione partirà nei primi mesi del 2020.