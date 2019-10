Attraverso i miei Occhi: online lo spot Attraverso i miei occhi

News





17/10/2019 |

Tramite la 20th Century Fox vi presentiamo uno spot italiano di Attraverso i miei Occhi, comedy-drama di Simon Curtis, il regista di Woman in Gold e di Vi Presento Christopher Robin. Il film racconta la storia di Enzo, un golden retriver, e del rapporto con il suo padrone Denny.



Nel cast compaiono i protagonisti Milo Ventimiglia ed Amanda Seyfried affiancati da Gary Cole, Kathy Baker, McKinley Belcher III, Martin Donovan, Karen Holness, Al Sapienza, Ryan Kiera Armstrong, Aliza Vellani e Andres Joseph.



Nella versione originale Kevin Costner dà voce ad Enzo mentre in quella italiana troviamo Gigi Proietti.



L'uscita in Italia è prevista per il 7 novembre.