Finché Morte non ci Separi: la featurette con protagonisteSamara Weaving e Andie MacDowell

17/10/2019 |

Nella nuova featurette di Finché Morte non ci Separi, due delle protagoniste del film, Samara Weaving ed Andie MacDowell ci raccontano i tratti distintivi di questa pellicola diretta da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Il film vede al centro della scena la Weaving nei panni di una giovane donna, prossima al matrimonio, che sarà chiamata dai parenti del futuro marito a partecipare ad un evento che si trasformerà in un gioco letale, nel quale tutti lotteranno contro tutti con lo scopo di sopravvivere. All'interno del cast troviamo anche Adam Brody, Mark O’Brien ed Henry Czerny.



La sceneggiatura è stata scritta da Guy Busick e Ryan Murphy.



Tripp Vinson è il produttore tramite la sua Vinson Films insieme a James Vanderbilt, Bradley Fischer e William Sherak della Mythology Entertainment.



L'uscita è prevista per il 24 ottobre.



Sinossi di Finché Morte non ci Separi:

La notte di nozze di una giovane sposa prende una svolta sinistra quando la suoi nuova, eccentrica famiglia acquisita la costringe a prendere parte a un gioco terrificante