Le Mans '66 - La Grande Sfida: in rete uno speciale in lingua originale

News





18/10/2019 |

Tramite la 20th Century Fox entriamo all'interno di Le Mans '66 - La Grande Sfida, la pellicola diretta da James Mangold da una sceneggiatura scritta da Jez e John-Henry Butterworth. Il film vede protagonisti Christian Bale e Matt Damon affiancati da Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Noah Jupe e Paul Sparks. La produzione è di Peter Chernin.



La compagnia ha rilasciato uno speciali nel quale possiamo assistere ad alcune scene del film ed ascoltare le parole dei protagonisti intervistati.



Il film in Italia, come negli Stati Uniti, uscirà il prossimo 14 novembre.



Sinossi di Le Mans '66 - La Grande Sfida:

La pellicola si basa sull’incredibile storia vera del visionario designer di automobili Carroll Shelby (Damon) e dell’intrepido pilota britannico Ken Miles (Bale), che insieme si batterono contro l’interferenza delle corporation, le leggi della fisica e i loro demoni personali per costruire una rivoluzionaria auto da corsa per la Ford Motor Company e sfidare le imbattibili auto di Enzo Ferrari alla 24ore di Le Mans in Francia nel 1966.I vincitori dell’Oscar Matt Damon e Christian Bale sono i protagonisti di FORD v FERRARI, basata sulla incredibile storia vera del visionario designer di automobili Carroll Shelby (Damon) e dell’intrepido pilota britannico Ken Miles (Bale), che insieme si batterono contro l’interferenza delle corporation, le leggi della fisica e i loro demoni personali per costruire una rivoluzionaria auto da corsa per la Ford Motor Company e sfidare le imbattibili auto di Enzo Ferrari alla 24ore di Le Mans in Francia nel 1966.