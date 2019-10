Oliver Twist: Michael Caine e Lena Headey saranno i protagonisti del nuovo adattamento

News





18/10/2019 |

Michael Caine e Lena Headey sono stati scritturati per recitare da protagonisti all'interno di Twist, adattamento cinematografico, rivisto in chiave moderna, del celebre racconto di Charles Dickens dal titolo Oliver Twist. Con entrambi, in questa pellicola, reciterà anche Rita Ora.

Twist sarà sviluppato da Sky che rilascerà il film nelle sale e sulla sua piattaforma tv.

Il ruolo principale è stato affidato a Raff Law, figlio di Jud Law, che interpreterà un artista di strada che vive nelle vie principali di Londra. Un incontro casuale con una banda di truffatori, guidati da Dodge (Rita Ora), spinge Twist a rubare un prezioso quadro da consegnare al capo della banda Fagin (Caine) e alla sua psicopatica partner in affari Sikes (Headey).

Franz Drameh, Sophie Simnett e David Walliams sono le altre attrici che ritroviamo nel film.

La produzione partirà durante l'autunno.