The Batman: Jonah Hill non reciterà nel film

18/10/2019 |

Sorpresa, Jonah Hill non reciterà più in The Batman. La notizia arriva in un periodo in cui si sta delineando sempre più il cast della pellicola di Matt Reeves (soltanto ieri era stata annunciata l'entrata nel cast di Zoe Kravitz nella parte di Catwoman). Hill, secondo alcune indiscrezioni, sembrava molto vicino all'accordo con la produzione.

Al momento non si conoscono i dettagli che hanno portato Hill a lasciare il progetto legato all'Uomo Pipistrello che, lo ricordiamo, sarà interpretato da Robert Pattinson.

La pre-produzione di The Batman partirà durante l'estate con le riprese che inizieranno entro la fine del 2019 o al massimo nei primi mesi del 2020.