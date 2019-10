Zombieland - Doppio Colpo: online una clip con gli errori sul set

News





20/10/2019 |

Se volete farvi due risate con Zombieland - Doppio Colpo allora non perdetevi questa nuova clip rilasciata dalla Sony Pictures e contenente gli errori sul set. Il tanto atteso sequel di Zombieland, pellicola uscita nelle sale nel 2009, vede riunirsi il cast originale composto da Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin ed Emma Stone diretti dal rientrante Ruben Fleischer. La sceneggiatura è stata scritta da Rhett Reese & Paul Wernick. I due scrittori saranno anche i produttori mentre Gavin Polone sarà il produttore.



In questo sequel i nostri protagonisti, cacciatori di zombi, se la dovranno vedere con delle nuove creature sempre più pericolose, evolute rispetto a quelle viste nel primo film.



Zombieland - Doppio Colpo uscirà il 14 novembre in Italia.



Sinossi di Zombieland - Doppio Colpo:

Tra violenza, distruzione e situazioni comiche, che si diffondono dalla Casa Bianca al resto del Paese, i quattro protagonisti dovranno affrontare nuove forme di zombie, evolute rispetto al primo film, e incontreranno altri umani sopravvissuti. I quattro dovranno inoltre fronteggiare le crescenti difficoltà della loro irriverente quanto improvvisata famiglia.