Jurassic World 3: DeWanda Wise nel cast con un ruolo di primo piano

20/10/2019 |

DeWanda Wise, attrice che abbiamo visto in She’s Gotta Have It, è entrata a far parte del cast di Jurassic World 3, pellicola sviluppata dalla Universal Pictures and Amblin Entertainment. La Wise, stando alle prime indiscrezioni, avrà un ruolo di primo piano.

Nella pellicola la star reciterà con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, tornati dopo i film precedenti, e con Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, ovvero gli attori che hanno fatto la storia di Jurassic Park. All'interno della pellicola reciterà anche Mamoudou Athie.

La regia di Jurassic World 3 è affidata a Colin Trevorrow che ha scritto la sceneggiatura con Emily Carmichael.

Jurassic World 3 uscirà nel 2021.