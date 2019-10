Pinocchio: Robert Zemeckis potrebbe dirigere il film

News





20/10/2019 |

Robert Zemeckis potrebbe essere il regista di Pinocchio, live-action movie in lavorazione in casa Disney. Il regista è entrato ufficialmente in trattative con la compagnia. Il film sarà prodotto da Andrew Miano e Chris Weitz attraverso la loro Depth of Field. Weitz si occuperà anche di scrivere la storia. David Heyman, inizialmente coinvolto nella produzione della pellicola, non fa più parte del progetto.

Inizialmente era stato scelto come regista Paul King che ha abbandonato l'opera nei primi mesi del 2019 (anche se i motivi non sono stati resi pubblici).

Zemeckis, che lo scorso anno ha diretto Benvenuti a Marwen, ha terminato da poco la produzione di The Witches.