Box Office USA: Maleficent - Signora del Male vola in prima posizione

21/10/2019 |

Cambia la vetta anche nella classifica box office americana dove troviamo al primo posto la new entry Maleficent - Signora del Male di Joachim Rønning. Il secondo capitolo della saga ha incassato 36.000.000 dollari. Seconda posizione, invece, dopo aver superato i 247 milioni di incasso, per Joker di Todd Phillips il cui incasso è stato pari a 29.205.000 dollari mentre un gradino più basso troviamo l'esordio di Zombieland - Doppio Colpo di Ruben Fleischer che ha incassato 26.725.000 dollari. La Famiglia Addams di Conrad Vernon e Greg Tiernan (16.057.007 dollari) e Gemini Man di Ang Lee (8.500.000 dollari), la settimana scorsa al secondo e al terzo posto, sono scivolati in quarta e in quinta posizione. All'ultimo posto della classifica troviamo invece Il Piccolo Yeti di Jill Culton e Todd Wilderman che ha incassato 3.080.000 dollari.