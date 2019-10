Kill Team: online la clip Sono qui per comandare

News





22/10/2019 |

E' uscito nelle sale italiane lo scorso 17 ottobre Kill Team, il film scritto e diretto da Dan Krauss, e se non lo avete ancora visto allora gustatevi la clip Sono qui per comandare. La pellicola ci riporta ai tempi della guerra in Afghanistan e racconta una storia vera appartenente alla missione statunitense.



Alexander Skarsgård, Nat Wolff, Adam Long, Jonathan Whitesell e Brian Marc sono gli attori che ritroviamo nel cast.



Sinossi di The Kill Team:

Adam Winfeld (Nat Wolf) è un giovane militare di stanza a Kabul. Il plotone a cui è assegnato ha il compito di presidiare la zona e individuare possibili cellule terroristiche. Al suo arrivo viene accolto dal Sergente Deeks (Alxander Skarsgård), che ha plasmato il suo plotone in un branco di assassini, il cui unico scopo è uccidere e abusare delle popolazioni locali solo per divertimento. Indeciso se denunciare la cosa rischiando la vita oppure lasciarsi attrarre da questa personalità tanto mefistofelica quanto affascinante, Adam si trova davanti ad un bivio.