Star Wars: LAscesa di Skywalker: lo straordinario final trailer che annuncia la fine della saga!

Come annunciato pochi giorni fa è stato rilasciato il trailer finale italiano di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker che annuncia la fine della saga a 42 anni dall'arrivo nei cinema del primo famoso episodio.



Questo capitolo della saga vede il ritorno alla regia di J.J. Abrams, chiamato a riprendere il timone di un film della saga tre anni dopo Star Wars: Il Risveglio della Forza. Il regista ha diretto un cast come sempre eccezionale che comprende al suo interno Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran e Billy Dee Williams.



Star Wars: L’Ascesa di Skywalker ha una sceneggiatura scritta da Abrams e Chris Terrio.



La pellicola, la cui tagline sottolinea che "La saga volge al termine. La storia vivrà per sempre", vedrà lo scontro finale tra la Forza e il suo Lato Oscuro. Star Wars: L’Ascesa di Skywalker debutterà nelle sale il 18 dicembre.