Tutto il mio Folle Amore: online la scena Troviamo Vincent

23/10/2019 |

Ad un giorno dall'arrivo nelle sale di Tutto il mio Folle Amore la 01Distribution ha rilasciato una nuova clip dal titolo Troviamo Vincent. La pellicola è diretta da Gabriele Salvatores che ha lavorato con un cast importante composto da Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono e Giulio Pranno.



Lo stesso Salvatores con Umberto Contarello e Sara Mosetti hanno scritto la sceneggiatura. Tutto il mio Folle Amore è prodotto da Indiana Production e Rai Cinema.



Sinossi di Tutto il mio Folle Amore:

Sono passati sedici anni dal giorno in cui Vincent è nato e non sono stati sedici anni facili per nessuno. Né per Vincent, immerso in un mondo tutto suo, né per sua madre Elena e per il suo compagno Mario, che lo ha adottato. Willi, che voleva fare il cantante, senza orario e senza bandiera, è il padre naturale del ragazzo e una sera qualsiasi trova finalmente il coraggio di andare a conoscere quel figlio che non ha mai visto e scopre che non è proprio come se lo immaginava. Non sa, non può sapere, che quel piccolo gesto di responsabilità è solo l’inizio di una grande avventura, che porterà padre e figlio ad avvicinarsi, conoscersi, volersi bene durante un viaggio in cui avranno modo di scoprirsi a vicenda, fuori dagli schemi, in maniera istintiva. E anche Elena e Mario, che si sono messi all’ inseguimento del figlio, riusciranno a dirsi quello che, forse, non si erano mai detti.