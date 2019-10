Queen & Slim: in rete il primo trailer italiano

News





24/10/2019 |

La Universal Pictures presenta il primo trailer italiano di Queen & Slim, la pellicola della regista Melina Matsoukas con protagonisti il candidato al premio Oscar Daniel Kaluuya e Jodie Turner-Smith.

Il drama movie, che vede recitare al suo interno anche Bokeem Woodbine, Chloë Sevigny, Flea, John Sturgill Simpson ed Indya Moore, ha una sceneggiatura scritta da Lena Waithe da una storia scritta dalla stessa Waithe e da James Frey.

James Frey, Lena Waithe, Melina Matsoukas, Michelle Knudsen, Andrew Coles, Brad Weston e Pamela Abdy sono i produttori mentre Pamela Hirsch, Daniel Kaluuya, Aaron L. Gilbert e Jason Cloth sono i produttori esecutivi.

Sinossi di Queen & Slim:

Al loro primo indimenticabile appuntamento in Ohio, un uomo di colore (Daniel Kaluuya di Scappa – Get Out) e una donna di colore (Jodie Turner-Smith, al suo primo ruolo da protagonista), vengono fermati dalla polizia per una infrazione stradale minore. La situazione precipita, con risultati imprevisti e tragici, quando l'uomo uccide il poliziotto per legittima difesa. Terrorizzati e preoccupati per le loro vite, l'uomo che lavora in un negozio e la donna, un avvocato penale, sono costretti a fuggire. Ma l'accaduto viene filmato, il video diventa virale e la coppia diventa inconsapevolmente un simbolo di trauma, terrore, dolore e sofferenza per tante persone in tutto il paese. Nel lungo viaggio in auto questi due improbabili fuggitivi scopriranno se stessi e si conosceranno più a fondo in circostanze straordinariamente terribili e disperate, cosa che contribuirà a forgiare un amore profondo e fortissimo che farà emergere la loro comune umanità e plasmerà le loro vite.