Alyssa Sutherland reciterà nel film Avarice

25/10/2019 |

Un ruolo di primo piano attende Alyssa Sutherland, attrice che abbiamo visto nella sere tv Vikings nella parte di Aslaug. La star reciterà come protagonista all'interno dell'action-thriller movie Avarice ed interpreterà Jane, una donna chiamata a salvare il marito, un esperto di criptovalute, rapito da due ex soldati.

Avarice, il cui casting è attualmente in corso, sarà diretto da John V. Soto e andrà in produzione a partire da aprile 2020. Lo stesso regista si occuperà di produrre il film con Tim Maddocks. Non è stata ancora annunciata la data di uscita del film.

John V. Soto ha diretto nella sua carriera da regista anche The Gateway e The Reckoning.