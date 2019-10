Hocus Pocus: in lavorazione il sequel

News





25/10/2019 |

Disney Plus ha deciso di sviluppare, a distanza di ventisei anni dalla sua uscita nelle sale, il sequel di Hocus Pocus. Del progetto si occuperanno lo scrittore e co-produttore Jen D'Angelo che si occuperà di scrivere la sceneggiatura.

Hocus Pocus fu diretto nel 1993 da Kenny Ortega. Il regista lavorò con un cast principale composto da Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Le tre attrici si calarono nella parte di tre sorelle streghe, condannate nel 1693 a Salem, improvvisamente resuscitate grazie all'aiuto di un ragazzo.

Le tre attrici al momento non sono state coinvolte in questo sequel attualmente in fase di sviluppo.